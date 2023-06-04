Belçika Başbakanı bisikletten düştü

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bisikletten düşerek kafasından darbe aldı ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Belçika’nın koalisyon hükümetinin Başbakanı Alexander De Croo, Belçika’daki evinin yakınlarında dün bir bisiklet kazası geçirdi. Konutunun 3 kilometre yakınında oğluyla birlikte bisiklet sürerken düşen Başbakan De Croo’nun düşmenin etkisiyle kafasından darbe aldığı ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı açıklandı. Kazanın ardından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Başbakan’ın yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir durumunun olmadığı bildirildi. De Croo’nun gece itibariyle evine döndüğü ve bugünü konutunda dinlenerek geçireceği, hafta içi ise öngörülen programında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi.