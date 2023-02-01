Belçika, 40 yıldır çalışan nükleer reaktörü kapattı

Belçika, "Nükleerden Çıkış Yasası" çerçevesinde 40 yıldır faaliyet gösteren Tiange 2 Nükleer Reaktörü’nü dün gece itibarıyla kapattı.

Belçika, enerji krizi nedeniyle zor günlerin yaşandığı şu günlerde daha önce çıkarılan "Nükleerden Çıkış Yasası" çerçevesinde 1 Şubat 1983’te faaliyetlerine başlayan ve ülkenin elektrik ihtiyacının 3 katından fazlasını üreten Tiange 2 Nükleer Reaktörü’nü dün gece itibarıyla kapattı. Ülkenin Valon bölgesine bağlı Huy şehrinde yer alan Tiange 2 Reaktörü’nde çalışan 100 personelin ise işlerini kaybetmeyeceği bildirildi. Çalışanların bir bölümü reaktörün tam olarak durdurulmasının ardından başlayacak söküm işlerinde çalışacak. Söküm ve düzenleme çalışmalarının özel bilgi ve beceri gerektirdiği, bu işlemler için yaklaşık bir milyar euroluk bütçe öngörüldüğü aktarıldı. Bu bütçenin ise, bugüne kadar yapılan hazırlıklar çerçevesinde sağlanacağı belirtildi. Diğer işçiler ise 1 Ekim 2025’te kapatılması kararlaştırılan Tiange 1 ve çalışması 10 yıl uzatılan Tiange 3 reaktörlerinde çalışmaya devam edecek.

Belçika’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında Flaman bölgesinde bulunan Doel 3 Nükleer Reaktörü kapatılmıştı.