Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya Polonya vatandaşı oldu

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, geçtiğimiz yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları esnasında antrenörlerini eleştirdiği için ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya’ya, Polonya vatandaşlığı verdi.

Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından kendisine vatandaşlık verildiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları esnasında antrenörlerini eleştirdiği için ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Tsimanouskaya, Belarus’a dönmesi halinde spor hayatına devam etmesine izin verilmeyeceğini ve can güvenliğinden endişe duyacağını belirterek Polonya’nın Tokyo Büyükelçiliği’nden insani vize başvurusunda bulunmuştu.

Vatan hainliğiyle suçlanmıştı

Vize almasının ardından geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında Viyana aktarmalı olarak Polonya’nın başkenti Varşova’ya gelen Tsimanouskaya, Belaruslu bazı yetkililer tarafından vatan hainliğiyle suçlanmış fakat suçlamaları reddederek ülkesini çok sevdiğini söylemişti. Can güvenliği tehlikede olduğu için Polonya’ya geldiğini belirten Tsimanouskaya, 5 veya 10 yıl sonra Belarus’un "güvenli bir ülke" olması durumunda ülkesine dönebileceğini ifade etmişti. Polonya vatandaşlığı alan Tsimanouskaya’nın böylece 2024 yılında Paris’te düzenlenecek olimpiyatlara Polonyalı sporcu olarak katılabilmesinin yolu açılmış oldu.