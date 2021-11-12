Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), havayolu ile Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışının durdurulduğunu açıkladı.

SGHM, Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasa dışı sınır geçişleri sorununu gerekçe göstererek, Türkiye’den havayolu ile Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışının durdurulduğunu duyurdu. SGHM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasa dışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak ülkemiz havaalanlarından Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır” denildi.