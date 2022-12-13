Belarus ordusunda "muharebe hazırlığı" denetimi başlatıldı

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumuna yönelik denetim başlatıldığı bildirildi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla, Güvenlik Konseyi öncülüğünde Belarus Silahlı Kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik ani bir denetim başlatıldığı duyuruldu. Denetim kapsamında birliklerin belirlenen alanlara ilerlemesi, mühendislik ekipmanlarını kurması, savunmalarını organize etmesi ve Neman ile Berezina nehirleri üzerinde köprü geçişleri inşa edeceği belirtildi. Denetim nedeniyle bazı yollarda ve bölgelerde serbest dolaşımın geçici olarak kısıtlanacağı aktarıldı.