(Bekleyecek) Emlak Katılım'dan 9 ayda 50,9 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, 2021 yılının 9 ayında 50,9 milyon TL net kâr elde etti.

Emlak Katılım, üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, köklü geçmişinden aldığı güçle katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Katılım bankacılığı alanında büyümeye devam eden Emlak Katılım, 70 şubeye ulaşarak, dijital kanalları üzerinden de müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler üretmeye devam ediyor.

Geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini üçüncü çeyrekte de müşterileriyle buluşturan Emlak Katılım, gayrimenkul sektörünün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olan Memlekette Konut Finansmanı ile Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen gurbetçilere avantajlı koşullarla ev sahibi olma imkânı sağladı.

İhracata, ticarete destek sağlayacak ürün ve hizmetlerini de geliştirmeye devam eden banka, bu kapsamda devreye aldığı Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile bayi ya da distribütörlük şeklinde çalışan ana firmaların alacaklarına dair garantörlük sağlarken alt bayilere de çeşitli ödeme kolaylıkları sunmuş oluyor.





- "Katılım bankacılığı içindeki payımızı artırmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yılı eylül ayı ile karşılaştırdığımızda toplanan fonlarımız yüzde 41 artışla 16,5 milyar TL, kullandırılan fon tutarımız da yüzde 9 artışla 14,8 milyar TL oldu. Eylül sonu itibarıyla 25,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık. Dönem kârımız da 50,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek sonunda toplam gayri nakdi kredilerde 4,8 milyar TL’ye ulaştık. Bankamızın finansallarında yılın son çeyreğinde, ülke ekonomisindeki yıl sonu büyüme beklentisine paralel bir büyüme hedeflenmektedir. Emlak Katılım, Türkiye’nin en genç katılım bankası olarak ülke ekonomisine katkı vermeye, ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sunmaya ve katılım bankacılığı içindeki payını artırmaya devam edecektir."