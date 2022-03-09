Beklenen kar yağışı öncesi bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul’da yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu şirketleri bir çok seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapacağı toplam 205 seferini iptal etti. THY’den yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı’ndan 114’ u iç hat 71’i dış hat olmak üzere 185 seferin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise Anadolujet’in iç hatlarda yapacağı 20 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının atabileceği belirtilerek “10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi

Pegasus Havayolları’ndan ’Sefer iptali’ açıklaması

Pegasus Havayolları da İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak 68 seferi iptal ettiğini duyurdu

Pegausus Havayolları, İstanbul’daki beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yurtiçi ve yurtdışına yapılacak toplam 68 seferin iptal edildiğini duyurdu. Pegasus Havayolları’ndan yapılan duyuruda “Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz” denildi.