Son Dakika
Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi!
İstanbul’da beklenen kar yağışı Çatalca’da başladı. Kar yağışının etkisiyle çatılar beyaza büründü. İstanbul beyaz gelinlik giymeye hazırlanıyor.
Genel 09.03.2022, 10:58 09.03.2022, 12:05
İstanbul’da günlerdir yapılan uyarıların ardından kar yağışı mega kentin yüksek kesimlerinde başladı. Çatalca’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte binaların çatıları beyaza büründü.
Esas kar yağışını yarın beklediklerini söyleyen Serkan Demir, "Yavaş yavaş yağmaya başladık. Kara hazırız. Burası biraz yüksek olduğu için erken geldi. Kar berekettir. Toprakları doyurur. Karın yağması bizin için iyi" dedi. Öte yandan beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.