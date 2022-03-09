banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?

Beklenen kar yağışı için "kesintisiz" enerji hazırlığı

Meteorolojik uyarıları dikkate alan elektrik dağıtım şirketleri, muhtemel bir olumsuz duruma karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını tamamladı.

Genel 09.03.2022, 15:49
Beklenen kar yağışı için "kesintisiz" enerji hazırlığı

Meteorolojik uyarıları dikkate alan elektrik dağıtım şirketleri, muhtemel bir olumsuz duruma karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını tamamladı.

Son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul ve çevre illerde vatandaşların elektrik arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) koordinasyonunda bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi. Yağış ihtimaline karşı ilave personel takviyesi yapan TEDAŞ ekipleri, sahada ve kriz merkezinde süreci 24 saat esasına göre takip edeceğini açıkladı. Ayrıca TEDAŞ, diğer bölgelerdeki dağıtım şirketlerini takviye ekip ve ekipman gerekmesi halinde hazır olmaları konusunda uyardı. İlgili bölgelerde TEDAŞ’ın yaklaşık 150 personeli görev alacak.

TEİAŞ de kar yağışının etkili olmasının beklendiği bölgelerde ekip sayısını 876’ya yükseltti ve önlemlerini artırdı. Kritik enerji iletim hatlarına ait kontrol ve bakımları yağış öncesi tamamlayan TEİAŞ, özellikle Boğaz atlama ve E-5-TEM gibi karayolu atlamalarındaki direklerin kontrollerini bitirdi.

İstanbul’un iki yakası da hazır

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında da hazırlıklar tamamlandı. Anadolu Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazır hale getirdi. Kriz masası kuran şirket, tüm çalışanları ile 7/24 sürecin takip edilmesi için planlamalar yaptı. Ayrıca gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık bin personel ve 290 araç kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca intikali için teyakkuz durumuna getirildi. Şirketin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerdeki 2 bin 458 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirilirken, kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

Trakya ve Kuzey Ege’de de ekipler artırıldı

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplamda 3,2 milyona yakın aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) de sorumluluk sahasındaki tüm illerde teyakkuza geçti. Ekip sayısını artıran şirket, 350 kişilik bakım ve onarım personeli, 109 aktif sepetli araç, 20 yedek sepetli araç, 12 vinç, 78 arazi aracı, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ile meteoroloji uyarısına karşı tedbirlerini aldı.

Trakya Bölgesi’nde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ise bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu. Operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip eden şirket, meydana gelebilecek kesintileri artırmak için vardiyada çalışan personel sayısını arttırdı. Şirketin sorumluluk sahası içinde 458 arıza onarım bakım personeli ve 112 araçla elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı, 1 adet kar aracı ve 4 İnsansız Hava Aracı hazır hale getirildi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ise yaklaşık 700 personel ve 191 araçla hazırlıklarını sürdürdü. Personelin yıllık izinlerini kar yağışının etkili olması beklendiği tarihlerde iptal eden şirket, planlı kesintileri de kar yağışı süresince rafa kaldırdı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18