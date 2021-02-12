banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
İKEA banka satın alıyor!
İKEA banka satın alıyor!
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Euronews, Türkçe yayınını durdurmuyor...
Euronews, Türkçe yayınını durdurmuyor...

BEDAŞ, sert kış şartlarına karşı alarm durumuna geçti

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası’nı etkisi altına alması beklenen sert hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alırken olası arıza ve kesintilere karşı alarma geçti. Sahadaki toplam personel sayısı bin 193’e çıkarılırken özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki ekipler güçlendirildi.

Genel 12.02.2021, 17:56
2
BEDAŞ, sert kış şartlarına karşı alarm durumuna geçti

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası’nı etkisi altına alması beklenen sert hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alırken olası arıza ve kesintilere karşı alarma geçti. Sahadaki toplam personel sayısı bin 193’e çıkarılırken özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki ekipler güçlendirildi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’u da etkisi altına alması beklenen sert hava koşullarına karşı alarma geçtiği duyurdu. Enerji sistemlerinde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren BEDAŞ, tüm hizmet bölgesinde saha personeli ve araç sayısını artırdı.

Kar yağışından daha çok etkilenen Çatalca, Silivri ve Arnavutköy başta olmak üzere havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki hat bakımlarının kış bastırmadan yapıldığını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Kışa hazırlık için trafo merkezleri ve havai hat güzergahını gezerek yapılan tarama sonrasında kritik eksikleri olduğu tespit edilen trafo merkezleri ve havai hatlara öncelik vererek bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu arada havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına değen ağaçların budama işlemleri yapıldı, hat üzerindeki yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş izolatörler de yenilendi” dedi.

Sahada görev yapacak personel sayısı bin 193’i bulacak

İstanbul Avrupa Yakası’nda kış aylarında saha personeli sayısını artırdıklarını söyleyen Yiğit, “Olağanüstü hava şartlarına yönelik meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde saha çalışanlarımızın sayısını ve mesai saatlerini yeniden düzenledik. İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışına yönelik olarak sahadaki araç ve ekip sayımızı güçlendirdik. Hafta sonundan itibaren toplam bin 193 çalışma arkadaşımız olası arıza ve kesintilere müdahale etmek için sahada görevlerini başında yer alacak” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, olumsuz hava koşullarına karşı meteorolojiyi de yakın takibe alan BEDAŞ, kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve müdahale edecek ekip sayısını da artıran bir vardiya sistemi uyguluyor. Toplam 211 araç arıza onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına hazır hale getirilmiş durumda. Ek olarak idari personelin kullanımındaki araçlar da arıza onarım ve bakım ekiplerine tahsis ediliyor.

SCADA ile uzaktan müdahale ve enerji verme işlemi yapılıyor

BEDAŞ, kesintisiz enerji için teknolojiye yaptığı yatırımların sağladığı kolaylıklardan da yararlanıyor. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar toplam bine yakın noktada uzaktan kontrol merkezi olarak ifade edilen SCADA’yı devreye alan şirket, bu sistem sayesinde enerji kesme ve verme işlemini çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir trafonun enerjisiz kalması durumunda abonelerden çağrı gelmeden Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden enerjisiz kalan trafoyu tespit ederek harekete geçen şirket, tüm bu sistemlerin katkısı ile arızalara müdahale süresinde iyileşme sağlıyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16