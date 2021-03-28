Becerilerini ispatladılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde zorunlu hale getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mamak Belediyesinin ilgili personellerine gerçekleştirilen sınavla verilmeye başlandı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mesleki Yeterlilik Sınavına tabi tutuldu.

Hem yazılı hem de uygulamalı sınava tabi tutulan personel, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını ispat etti. Kanun kapsamına giren işlerde çalışan belediye personelinin, yeterli öğrenme kazanımlarına, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduklarını gerçekleştirdikleri sınavla desteklemiş olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, personele belgelerinin hayırlı olmasını diledi.

Başarılı personel belgesini aldı

Mamak Belediyesi personeli, Mamak halkına daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek adına mesleki yeterlilik sınavında personeller, becerilerini ortaya koyuyor. Eğitmen ve gözetmenlerin huzurunda yapılan sınav ile personelin bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçüldü. Değerlendirme sonucunda başarılı olan çalışanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Mesleki yeterlilik sınavı, kamera önünde uygulamalı olarak gerçekleşiyor.

Ülke ekonomisine katkı

Yapılan sınavlarla birlikte çalışanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilerek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Böylece birimlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da sağlanıyor.