BEBKA toplantısı Bursa’da yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Bursa’da gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, başkanlığındaki toplantıda, 2020 yılı mâlî destek programları başvuru rehberlerinin görüşülmesi ile başarılı bulunan fizibilite teklifinin konuları değerlendirildi.