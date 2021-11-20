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Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Kemik iliğinden hazırlanan kök hücrelerin yumurtalıklara verilmesiyle elde edilen hücrelerle hem gebelikler mümkün olacak hem de kadın yaşlanması azalıp ötelenecek." dedi.

Genel 20.11.2021, 14:39
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak

ANKARA (AA) - Doğal yollarla bebek sahibi olamayan, özellikle yaşı ileri çiftler için şu an deneme aşamasında bulunan ve olumlu sonuçlar elde edilen kemik iliği çalışmalarının yakın zamanda tüp bebek uygulamalarında çığır açacağı, menopoz dönemine yakın hastalara bile bu yöntemin uygulanabileceği bildirildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde "kök hücre" uygulamalarının her geçen gün geliştiğini, bu alandaki çalışmaların çok hızlı ilerlediğini vurguladı.

Prof. Dr. Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde göbek kordonundan alınan ilkel kan hücrelerinin yumurta içerisine verilmesi ile yumurta hücrelerinin geliştirilebildiğini, ayrıca amniyon sıvısındaki hücreler ve yağ dokularından üreme yapılabildiğini anlattı.

"Kemik iliği" sayesinde menopoz dönemindeki hastalarda gebelik elde edildi

Bu çalışmaların uzun süre "deneysel" aşamada kaldığını ama son 3-4 yılda önemli ölçüde hız kazanarak, elde edilen sonuçların yayımlandığını vurgulayan Pabuçcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son ABD'de yapılan çalışmalarda kemik iliğinden alınan hücreler yumurtalık damarına verildi. Bunlarla menopoz olan 20 hastanın 3'ü kendiliğinden 3'ü de tüp bebekle gebe kaldı. Bu çok iyi bir gözlem, inşallah bu çalışmalar devam edecek. Ayrıca şu anda çeşitli ülkelerde 42 hasta çalışma grubuna alındı, sonuçları yakında açıklanacak.

Şunu çok net söyleyebilirim, bu çalışmalar öyle on yıllarca sürmeyecek. Menopoza girmek üzere olan kadınlar veya yumurta sayısının azalmasının işareti FSH hormonu çok yükselmiş, yumurtalık rezervini ifade eden AMH değerleri çok düşmüş olan hastalar için kısa bir süre içinde kemik iliğinden alınan sonuçlar yüz güldürücü olacak. Gerek kemik iliği gerekse diğer kök hücrelerle çok yakın bir zamanda iyi sonuçlar alınacak."

"Kemik iliğinden hazırlanan kök hücrelerin yumurtalıklara verilmesiyle elde edilen hücrelerle hem gebelikler mümkün olacak hem de kadın yaşlanması azalıp ötelenecek." diyen Pabuçcu, şu an Türkiye'de tüp bebek tedavi yönteminde zaman zaman PRP uygulamalarının yapıldığını ama bu çalışmaların çok yeni olduğunu belirtti.

Pabuçcu, kök hücre uygulamalarının, Türkiye ve dünyada bebek sahibi olmak isteyen çiftler açısında çığır açacak gelişmeleri beraberinde getireceğine işaret etti.

"Tüp bebek tedavilerinde DNA hasarına da mutlaka bakılmalı"

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek yöntemlerinin, kök hücre uygulamalarının uluslararası katılımla Antalya'da düzenlenen 8. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi'nde detaylı ele alındığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bizler tüp bebek tedavilerinde spermleri incelerken sayısı ve hareketine bakıyorduk ama son kongremizde sperm DNA hasarının üzerinde çok duruldu. Ortak kanımız, tedavilerde mutlaka sperm DNA hasarına da bakılması. Çünkü buna bakılmadığında gözden kaçabilen çok husus oluyor. O sebeple bu uygulamanın her çift için rutin olarak yapılması gerekiyor. Ayrıca son dönemde donmuş embriyoların daha iyi sonuçlar verebileceğine ilişkin kanılar oluştu.

Bir de daha önce düşüğü olan, iyi embriyo vermemize rağmen gebelik yapamayan veya her şey normal ilerlerken gebelik olmayan kişilerde 'T şeklinde rahim' olması durumunda ameliyat gündeme geliyordu. Tıpta şu an bu konuda bazı yeni kriterler konuldu, mutlaka duvar kalınlığı gibi unsurlara da bakılması gerekiyor. Yani her 'T' şeklinde rahimi ameliyat etmemeliyiz görüşünde birleştik. Bu da kongrenin önemli çıktılarından birisi oldu."

Muhabir: Burcu Çalık Göçümlü

#sağlık
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