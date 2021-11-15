BBVA'dan Garanti için gönüllü pay alımı kararı

İSTANBUL (AA) - BBVA Yönetim Kurulu'nun Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk lirası satın alma bedeliyle bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmesi ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter değerinin Eylül 2021 itibarıyla yüzde 2,3 artıracağının tahmin edildiği belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibarıyla beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BBVA'nın, Garanti BBVA pay sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için önemli bir fırsat sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15'lik bir prime işaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (2 milyar 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif hiçbir koşula bağlı değildir ve BBVA, ortaya çıkan her pay sahipliği oranını olumlu karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın yüzde 50’yi aşması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde herhangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir. Bu gönüllü pay alım teklifinin başlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir."





- "Türkiye, BBVA için değerli bir pazar"





Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumunda olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzde 3,5’lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin önemli bir ticaret ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzde 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla birlikte bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa Birliği için hane halkı borcu GSYİH’nin ortalama yüzde 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de hane halkı borcu GSYİH’nin yüzde 17’sini oluşturmaktadır.

Garanti BBVA, özel bankalar arasında TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen ve piyasa değeri en yüksek bankasıdır. Eylül 2021’in sonu itibarıyla 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 adet ATM’si ve çoğunluğu ülkenin gelişme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak üzere 1007 adet yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan ortalamaya kıyasla, ortalama öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3’tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiş alacak oranı ile sektör ortalaması yüzde 5,2 ve yüzde 77’ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve aktif kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi rakamlara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup ortalamasının üzerinde öne plana çıkmaktadır."

Açıklamada, şu anda Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin yaklaşık yüzde 70’inin Çekirdek Ana Sermaye'de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlemin aynı zamanda BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.



Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiği varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2,2 milyar avroya kıyasla yaklaşık 1,4 milyar avro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını gösterdiği aktarılan açıklamada, BBVA’nın, Garanti BBVA’ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 yılında Garanti BBVA'nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA’nın, Doğuş’tan aldığı ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9’a, ardından 2017 yılında da yüzde 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.





- "Hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunuyor"





Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bu adım, bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak"





Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararının, Türkiye'ye ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte olduğunu belirtti.



Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanların hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:



"Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum."



