BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ertuğrulgazi Türbesinin ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

BBP Genel Başkan Destici ve beraberindekiler 739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal’ın türbe önünde karşıladığı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, türbede Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Ardından türbe önünde Saygı Nöbeti turan Alplerin nöbet değişimini izleyen Destici, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dünya tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü ve en adil devleti Söğüt’te kuruldu"

Destici, yeni tip korona virüs (salgını nedeniyle 739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin önceki yıllarda olduğu gibi geniş katılımla yapılamadığını belirterek, "Söğüt’e Anadolu’nun her tarafından hatta Türk dünyasının her yerinden Söğüt’e gelen Yörük Türkmenlerin hem kültürlerini yaşattığını hem de birbirleriyle hasbıhal ederdi. Buraya gelememiş olsa da yüreği Söğüt’te atan tüm Yörük Türkmen kardeşlerimi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu virüsten kurtulmuş oluruz, yeniden, burada hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle, gururla 740’ıncı şenlikleri kutlarız. Dünya tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü ve en adil devleti Söğüt’te kuruldu. O devletin temellerinin Ertuğrul Gazi tarafından atıldı. O devlet Söğüt’ten, bir çınar gibi 3 kıtaya hükmedecek bir noktaya geldi. Osmanlı gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı götürmedi. Tam tersine adalet, huzur, barış, hoşgörü ve merhamet götürdü. Tüm topraklarda, bu anlayış ile asırlarca hükmetme, hakim olma ve oraları yönetme imkanı buldu. Osmanlı’yla birlikte Türk’ün isminin konuşuluyor olması, hala orada Türk varlığının devam ettiriliyor olması, Osmanlı’nın adalet, merhamet, hoşgörü ve gittiği topraklara barış, huzur ve güven götürüyor olmasından kaynaklanıyordur. Bugün dünya onu arıyor" dedi.