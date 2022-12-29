BBP Genel Başkanı Destici Yüksekova’da halkla buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde halkla buluşup esnaf ziyareti yaptı.

Ankara’dan uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanına gelen BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki parti yöneticileri, Yüksekova ve Hakkari’den gelen partililer tarafından karşılandı. Destici, buradan daha sonra karayolu ile Yüksekova Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi’ne geçerek, Yüksekovalı vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, buradaki programın ardından partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Esnaf ziyareti yapan Destici, "Bu topraklar bizim. Burası bizim vatanımız. Birlikte yaşadık, birlikte mağlup olduk. Birlikte aç kaldık, birlikte savunduk. Birlikte öldük, birlikte zafer kazandık. Birlikte devlet kurduk, birlikte güldük, birlikte ağladık. Birlikte yaşayacağız. Yüksekovalıların devletin eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinden daha verimli faydalanması, üretmesi, üreterek zenginleşmesi ve 85 milyonun geleceğe güvenle bakması için mücadele ediyoruz" dedi.

Yatırım yaparken de istihdam oluştururken de şekli ve niteliği ne olursa olsun, herhangi bir ayrımcılık yapılmaması için azami ölçüde gayret gösterdiklerini irade eden Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğunda, ilk sloganı ’Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz’ cümlesiydi. Biz, herhangi bir vilayetimizle, herhangi bir bölgemizle, kurulduğumuz günden bugüne, dargın da olmadık, kavgalı da olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Hakkari’de, Yüksekova’da milletvekilimiz olmayabilir. Büyük Birlik Partisi Hakkari’den milletvekili çıkarana kadar, milletvekiliniz benim. İnsanlık tarihinin, bu en utanç verici sayfalarının bir satırında bile, milletimize rastlayamazsınız. Çünkü biz, şerefli bir milletin mensuplarıyız. Çünkü bu topraklar, şerefli insanların ülkesidir. İşgalcilerle savaşırken, omuz omuza can verirken, ne yanımızdaki arkadaşımıza ’Sen Laz mısın? Çerkes misin?’ diye sorduk; ne de üzerimize kurşun yağdıran düşman, bize, ’Sen Kürt müsün? Türkmen misin?’ diye sordu. Kimin hangi şiveyle, hangi aksanla konuştuğunu umursamadan, ’Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte kuran halka Türk Milleti denir’ diyerek, kendimize, kendimizi koruyabileceğimiz bir kale yaptık. O kalenin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Rum, Ermeni, Arap, Farisi ayırmadan, anayasamıza ’Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür.’ cümlesini yazıp, bunun ötesini tartışmaya gerek bile duymadık. Zorlukların bulunduğunu ancak baş edecek potansiyele, güce, iradeye sahibiz. Bu topraklar bizim. Burası bizim vatanımız. Birlikte yaşadık, birlikte mağlup olduk, birlikte aç kaldık, birlikte savunduk, birlikte öldük, birlikte zafer kazandık, birlikte devlet kurduk, birlikte güldük, birlikte ağladık. Birlikte yaşayacağız. Omuz omuza, dostça, kardeşçe. Bizi parçalamaya çalışanlar bizim düşmanımızdır. Bir tek hayalimiz var. Vatanımızda kardeşlerimizle birlikte hür ve müreffeh bir hayat sürmek. Bunu başarmak için her şeye sahibiz. Bunu istikbalimizi, hayallerimizi, gülümsememizi elimizden almak isteyenlere fırsat vermemeliyiz’’ ifadelerini kullandı.

Destici’ye AK Partili Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan ve parti çalışanları katıldı.