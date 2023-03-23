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Depremzede Erdoğan’a dert yandı: "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın dediler"
BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılacak 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin toplu temel atma törenine katıldı.
Genel 23.03.2023, 18:37
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılacak 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin toplu temel atma törenine katıldı.