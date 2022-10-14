BBP Genel Başkanı Destici: “Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağımızda meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğendim. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı yazılı açıklamada, “Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağımızda meydana gelen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğendim. Haberi alır almaz, Genel Başkan Yardımcımız Mahir Alay ve MKYK Üyemiz Hüseyin Uysal başkanlığındaki heyetimiz, partililerimizle birlikte, gelişmeleri yerinde incelemek ve arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye hareket ettiler. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaya göre kayıplarımız ve yaralılarımız var. Kaybettiğimiz kardeşlerimize Canab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Umutlarımız ve dualarımız, kurtarılmayı bekleyen madencilerimiz için. Başımız sağ olsun. Allah (C.C.) yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.