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Baytar Steakhouse, dünya şampiyonlarının tercihi oldu

Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken ve şehrin ‘En İyi Steakhouse Firması’ ödülüne layık görülen et mangal restoranı ünlülerin tercihi oluyor. Lezzeti ve alevli et sunumu ile müşterilerinin dikkatini çeken Enes Baytar, “Önümüzdeki süreçlerde bir dünya markası haline gelebilmek için bu yoldayız” dedi.

Genel 07.02.2022, 14:18
Baytar Steakhouse, dünya şampiyonlarının tercihi oldu

Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken ve şehrin ‘En İyi Steakhouse Firması’ ödülüne layık görülen et mangal restoranı ünlülerin tercihi oluyor. Lezzeti ve alevli et sunumu ile müşterilerinin dikkatini çeken Enes Baytar, “Önümüzdeki süreçlerde bir dünya markası haline gelebilmek için bu yoldayız” dedi.

40 yılı aşkındır besicilik yapan İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, lezzeti ve şovlarıyla Sakarya’ya gelen ünlülerin tercihi olmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği etkinlikler ve 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken Enes Baytar, restoranda yaptığı şovları ile de ünlülerin dikkatini çekiyor. ‘1. İş ve Kariyer Ödülleri’ töreninde Sakarya’nın ‘En İyi Steakhouse Firması’ ödülünü de alan Baytar Steakhouse’de bugüne kadar birçok ünlü ismi ağırladıklarını da aktaran Enes Baytar, Sakarya markasını dünyaya duyurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Ünlü birçok ismi restoranımızda ağırladık”

Dünya Şampiyonları Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu başta olmak üzere gelen her müşterinin restorandan memnuniyet ile ayrıldığını söyleyen Baytar, “Bugüne kadar Türkiye’nin tanınmış yüzlerinden birçok alanda ünlülerimizi misafir ettik. Siyasiler, müzisyenler ve sanatçılar olmak üzere birçok ismi restoranımızda ağırladık. Spor alanında özellikle Dünya Şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu ünlü spiker Erdoğan Arıkan’ı, müzisyen alanında Burak Bulut - Kurtuluş Kuş ve Nilay Dorsa ile Ömer Bostan’ı, otomobil sektörü denilince akla gelen Doğan Kabak olmak üzere birçok alandan ünlümüzü de ağırlamaya devam ediyoruz. Genelde şovlarımızı beğenip hayranlıkla izlediklerini söylüyorlar. Lezzet ve şovumuzun bize özgü olduğu yorumunu yapıyorlar. Ve gerçekten başarılı bulduktan bahsediyorlar. İddia ediyoruz bu alanda, steakhouse konsepti alanında başarılıyız ve herkesi Baytar Steakhouse restoranına bekliyoruz” dedi.

“Dünya markası haline gelebilmek için ilerliyoruz”

Sakarya’nın markası olan Baytar Steakhouse’yi dünya markası haline getirebilmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Enes Baytar, “Geçen haftalarda dünyanın en küçük hamburgeri ile Guinness Rekorlar Kitabına girmek için bir çalışma başlatmıştık. Çeşitli mecralarda haberlerimiz duyulmuştu. Toplum tarafından ilgi ile karşılandı. Birçok ünlü de bu alanda sosyal medya üzerinden bizi tebrik ederek; başarılı çalışmalarımızın devam etmesi gerektiğini söyledi. Sakarya’nın bir markası olan Baytar Steakhouse restoranımızın özgün lezzeti ve hizmetimize güveniyoruz. Biz bu alanda ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bir dünya markası haline gelebilmek için bu yoldayız. Başaracağız, inanıyoruz” diye konuşurken, sosyal medyanın tanınan isimlerinden Tuna Akşen ise lezzet ve sunumu dolayısıyla Baytar Steakhouse’yi tercih etmeye devam ettiğini aktardı.

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