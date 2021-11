Bayrampaşa’da Rumeli Kültür Gecesi’nde vatandaşlardan yoğun ilgi

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Rumeli Kültür Gecesinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Rumeli Kültür Gecesi düzenlendi. Vatandaşlar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Rumeli’ye has yöresel kıyafetlerle gösteriler gerçekleştirildi. Öte yandan Rumeli Kültür Gecesi’ne katılan vatandaşlar Rumeli şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’de katıldı. Burada açıklamada bulunan Aydıner, iki kültürün bir araya geldiğini söyledi. Rumeli Kültür Gecesi’nin manasının büyük olduğunu ifade eden Aydıner, "İki kültürün bir arada yaşadığı hem Rumeli hem de Anadolu kültürünü bağrına basan Bayrampaşalı güzel insanlarını yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bugün burada Rumeli’nin kültür gecesini hep birlikte yapıyoruz. Bu büyük bir gece değil ama manası büyük. Çünkü Rumelilerle bir araya geldik. Beraber olduk. Bir olduk. Hep beraber Bayrampaşalılarla birlikte Rumeli olduk. Sevgili hemşerilerim öncelikle her birinizi yürekten kutluyorum. Bu akşam burada kültür gecelerini başlattık. İlk gecemizi de Rumeli’den başlattık. Biz bu güzel toprakların insanlarını yalnız bırakamayız. Her zaman yanlarında olmalıyız. İnşallah bundan sonra da çok güzel yerlerde çok daha güzel gecelerde bütün yöresel derneklerimizi de bir araya getirerek çok büyük Rumeli gecesini hep birlikte yapacağız" diye konuştu.