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Bayrampaşa’da minik futbolcular, şehit yakınları için ter döktü

Bayrampaşa’da şehit ailelerine destek amaçlı düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluk maçı oynandı. Minik futbolcuların şehitler için ter döktüğü maçta, 1’inci Bayrampaşa Yenidoğan Spor Kulübü oldu.

Genel 03.01.2022, 09:10
Bayrampaşa’da minik futbolcular, şehit yakınları için ter döktü

Bayrampaşa’da şehit ailelerine destek amaçlı düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluk maçı oynandı. Minik futbolcuların şehitler için ter döktüğü maçta, 1’inci Bayrampaşa Yenidoğan Spor Kulübü oldu.

Bayrampaşa’da İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit ailelerine destek amaçlı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva dün oynan final maçıyla sona erdi. Turnuvaya İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sulu, Dernek Başkan Vekili Kadir Balık, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP MYK Eski Üyesi Erdem Karakoç, Oyuncu Fatih Serbest, Kültür ve Sanat Başkanı İlyas Çağlayan, İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, şehit ve gazi aileleri yakınları ve futbolseverler katıldı. U12 kategorisindeki miniklerin şehitleri anmak ve şehit ailelerine moral vermek amacıyla oynadığı futbol turnuvasında 3’üncü Bayrampaşa Kocatepe Atletik Spor, 2’nci Bayrampaşa Doğan Spor Kulübü, 1’inci ise Bayrampaşa Yenidoğan Spor Kulübü oldu.

Gençlerin önemli bir turnuvada birleştirildiğini belirte Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu, “İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğimizin kongreleri yeni oldu, onun için hayırlı olsun diyorum. Bu organizasyon için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimiz adına düzenlenmesi ayrıca önemli. Onun için onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençleri bu amaçla burada buluşturmak önemli bir şey” açıklamasında bulundu.

Şehit ailelerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, “Bu organizasyonun düşünülmesinde ve uygulanmasında emeği geçen başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi ailelerimiz bizlere emanettir. Özellikle onları böyle sosyal aktivitelerle bir araya getirmek ve onları anmak, onlara destek vermek son derece önemli. Biz de yalnız bırakmadık arkadaşlarımızı” dedi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sulu, “İstanbul genelinde 3 bin tane şehidimiz, İstanbul genelinde 8 bin tane gazilerimiz için çocuklarımız sahaya çıkıp mücadele ettiler, yüreklerini ortaya koydular. Her zaman şehit ve gazi ailelerimizi yaşatmak için bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çok duygulandığını ifade eden Dernek Başkan Vekili Kadir Balık, “Biz gerçekten doğru bir şey yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bayrampaşa’daki iş adamlarına sesleniyorum. Biz Bayrampaşa’nın evlatlarıyız. Sizin çocuklarınızız sizin torunlarınızız ama bizim derneğimiz parmakla gösterilecek çok onurlu bir dernek. Buyurun gelin kapılarımızı size sonuna kadar açalım ama böyle konuşmaları bırakın. Allah 1 lirayı bizim boğazımızdan haram geçirmesin. Biz doğru yapmaya devam ediyoruz. Buradan Ali Kuzu’ya, buradaki yönetime, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e, hepsine binlerce teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Bütün kardeşlerime sevgiler” şeklinde konuştu.

Bu işte emeği geçenlere teşekkür eden MHP MYK Eski Üyesi Erdem Karakoç, “Bu düzenlemeyi yapanlar mükemmel bir şey yapmışlar. Çocukların gözlerinde ışık parıl parıl parlıyor ve unutulmaz bir anı bıraktılar. Bu işi organize eden işe destek veren herkes sağ olsun, var olsun” diye belirtti.

Oyuncu Fatih Serbest de, “Turnuva gerçekten çok güzel, özellikle gençlerimizi sahada izledikçe gurur duyuyorum. Şehit ailelerine özel düzenlenen böyle güzel bir turnuvaya çağrıldığım için burada olduğum için Ayrıca gurur duyuyorum herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sanatçı Ertan Dörtkardeş ise “Böyle bir organizasyonda yer aldığım için kendi adıma ve milletim adına onur ve şeref duydum. Böyle bir organizasyonda olduğum için de protokole saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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