Bayrampaşa’da ilmekler depremzedeler için atıldı

Bayrampaşa Belediyesi’nin BAYMEK ve Türk-İslam Sanatları Merkezi kursiyerleri, depremzede çocuklar ve yetişkinler için atkıları, bereleri, eldivenleri, patikleri, hırkaları ve amigurumi oyuncakları ilmek ilmek ördüler. Büyük bir özenle hazırlanan ürünler afetzedelere ulaştırılacak.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan, toplam 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Kurum, kuruluş ve şahıslarıyla tek yürek olan Türkiye, canları kurtarmak ve yaraları sarmak seferber oldu. Bayrampaşa Belediyesi’nin BAYMEK ve Türk-İslam Sanatları Merkezi kursiyerleri de depremzede çocuklar ve yetişkinler için atkıları, bereleri, eldivenleri, patikleri, hırkaları ve amigurumi oyuncakları ilmek ilmek ördüler. Büyük bir özenle hazırlanan ürünler afetzedelere ulaştırılacak. Ayrıca depremzede çocuklara boyama kitapları, boya setleri ve oyun hamurları da gönderilecek.