Bayrampaşa’da fırınlara ‘Ramazan denetimi’

İlçedeki fırınları düzenli olarak denetleyen Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan ayında denetimlerini artırdı. İlçedeki toplam 68 fırın Ramazan’ın ilk gününden bu yana tek tek denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Aldığı önlemlerle vatandaşların sağlığını korumaya çalışan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında fırın denetimlerini artırdı. İlçedeki toplam 68 fırın Ramazan’ın ilk gününden bu yana tek tek denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı. Zabıta ile birlikte Bayrampaşa’daki ekmek-pide üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler, detaylı hijyen kontrolü yaptı. Denetimlerde; fırınlarda çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, hamurun yapıldığı tekneler ve bekletildiği alanlar, üretimde kullanılan suyun içilebilirliği, ekmek ve pide gramajları, evcil hayvan varlığı, zararlı canlılara karşı alınan önlemler, işçilerin saç sakal kontrolleri, soyunma odaları, gıdaların saklandığı dolaplar, un çuvallarının depolandığı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, etiketler, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu, tuvaletlerin temizliği ve iş yeri ruhsatları tek tek kontrol edildi.