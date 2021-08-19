Bayrampaşa’da 20 bin kişiye aşure ikramı

Bayrampaşa’da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kase aşure dağıtıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara toplam 20 bin kase aşure dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Yalçın Sırakaya ilçenin 11 mahallesini karış karış gezerek özenle hazırlanan aşureleri vatandaşlara ve esnafa ikram etti. Bayrampaşa Belediyesi, birlik ve beraberlik duygularının arttığı Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıttı. Özenle hazırlanan toplam 20 bin kâse aşure, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Yalçın Sırakaya tarafından ilçenin 11 mahallesindeki vatandaşlara ve esnafa ikram edildi.

Bayrampaşa Belediyesi, her Muharrem ayında vatandaşlara geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyor.