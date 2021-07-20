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Bayramın 1. günü jandarmadan Güneysu’da temizlik mesaisi

Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen selde en çok etkilenen Rize’nin Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekipleri tarafından bayramın 1. gününde de sürdürülüyor.

Genel 20.07.2021, 15:35
Bayramın 1. günü jandarmadan Güneysu’da temizlik mesaisi
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Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen selde en çok etkilenen Rize’nin Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekipleri tarafından bayramın 1. gününde de sürdürülüyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Rize’nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlar meydana geldi. Yaşanan heyelanlar nedeniyle şehir merkezine dolan balçık ve molozlar kaldırılmaya devam ediyor. Bayramın 1. gününde de devam eden çalışmalarda Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güneysu ilçe jandarma personeli büyük rol oynadı. Jandarmalar balçığa bulanmış sokakları kazma ve küreklerle temizleyerek caddelerin yeniden trafiğe ve ticarete açılması için çaba sarf etti.
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