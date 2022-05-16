Bayramda 3 ilde elektrik tüketimi yüzde 6,6 düştü

Ramazan Bayramı’nda ÇEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 6,6 düşüş gösterdi.

Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik tüketiminde geçen yılın bayram dönemine göre düşüş yaşandı. Üç ilde yaklaşık 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ) verilerine göre; geçen yıl kutlanan Ramazan Bayramı’nda 26 bin 80 MWh olan elektrik tüketimi, bu yıl yüzde 6,6’lık düşüş ile 24 bin 362 MWh seviyesinde gerçekleşti. Pandemi tedbirlerinin kalkması nedeniyle herhangi bir kısıtlama olmamasına karşın, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, küçük işletmeler ve yüksek elektrik tüketimine sahip tesislerin bayram boyunca kapalı olması bu düşüşte etkili oldu.

Yılın en düşük tüketim rakamı görüldü

Bölgede, 1 Mayıs Pazar gününe denk gelen arife günü bayram hazırlıklarının da etkisi ile bölgede elektrik tüketimi yüksek seyrederken, bayramın ikinci günü ise yılın en düşük tüketim rakamı görüldü. 3 Mayıs Salı günü üç ildeki toplam elektrik tüketim 5 bin 844 MWh ile 2022 yılının en düşük seviyesine geriledi.

"Sahadaki ekip sayısı yüzde 40 arttırıldı"

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bayramda kesintisiz enerji hizmeti sunmak için önleyici tedbirler aldıklarını dile getirerek, “Bayram tatili boyunca yatırım kaynaklı tüm planlı kesintileri iptal ettik ve muhtemel arızalara hızla müdahale edebilmek için sahadaki ekiplerimizin sayısını yüzde 40 artırdık. 3 nöbetçi mühendis, 121 saha personeliyle birlikte beraber toplam 124 kişilik ekibimiz sahada gece gündüz görevlerinin başındaydı. Özellikle Sivas ilimizin Kelkit Vadisi olarak bilinen Suşehri-Koyulhisar-Akıncılar ve Gölova ilçeleri, Zara, Gürün, Kangal ilçeleri, Tokat ilinde Niksar, Erbaa ilçeleri, Yozgat ilinde Boğazlıyan, Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde bayram dolayısıyla nüfus artışı beklediğimiz için bu bölgelere yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdik. Uzun bir aradan sonra bayram nedeniyle köylerine dönen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın enerji konusunda sıkıntı yaşamaması için kesme-bağlama ekiplerimiz hazır durumda bekletildi. Ekiplerimizin gösterdiği özverili performans ile hizmet bölgemizde başarılı bir performans gösterdik” şeklinde konuştu.