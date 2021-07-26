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Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul’da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul’a dönmeye başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü mega kentte E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Genel 26.07.2021, 08:55
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul’da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul’a dönmeye başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü mega kentte E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı. Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular dünden itibaren kente dönüş yapmaya başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul’un ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Sabahın erken saatlerden itibaren trafiğin yoğun olduğu İstanbul’da yoğunluğun yüzde 35’lerde olduğu gözlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında, E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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