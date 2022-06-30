Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüler dikkat! 'İşte hayat kurtaran öneriler'

Sürüş Sırasında Asla Cep Telefonu Kullanmayın

Sürüş esnasında aynı anda birden fazla iş yapılmaması gerektiğini, her yeni sürücünün bilmesi gerekir. Araba sürerken sürücünün dikkatinin tamamını yola vermesi, sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak, mesajlaşmak veya herhangi başka bir sebeple dikkatini telefona kaymasına izin vermek, hem sürücülerin hem de etraftaki diğer herkesin güvenliği açısından tehlike arz eder. Bir saniyenin bile önem taşıdığı trafikte yaşanabilecek anlık dikkat dağınıklıkları, büyük tehlikelere yol açabilir. Bunun için araba içinde kullanılabilecek yardımcı aparatlardan destek alabilir ve bu sayede dikkatinizin dağılmasını ve oluşabilecek kazaları önlemiş olursunuz.

Tüm Trafik İşaretlerine Dikkat Edin

Birçok sürücü adayı ve yeni sürücünün -hatta tecrübeli sürücülerin bile- zaman zaman gözden kaçırdığı ya da dikkat etmediği trafik işaretleri, sandığınızdan da büyük öneme sahip. Tüm sürücüler trafik işaretlerini önemli önemsiz olarak ayırt etmemeli ve her birine uymalı. Sürücü adaylarının ve yeni sürücülerin trafikte yaptıkları veya dikkat etmedikleri bir diğer hata ise trafik işaretlerine kendileri bakmak yerine öndeki arabayı izlemek. Böyle bir durumda öndeki araba herhangi bir kuralı ihlal ettiğinde onu takip eden sürücü de haliyle aynı hataya düşer. Unutmamakta fayda var ki trafikte yanlış verilen bir sinyal bile büyük önem taşımaktadır.

Öndeki Arabaya Çok Yaklaşmayın

Trafik kurallarında açıkça belirtildiği üzere, belirli hızda giden iki aracın arasındaki mesafe belirli sınırı aştığında her iki araç için de tehlike oluşur. Bu yüzden sürücü adayları ve yeni sürücülerin trafiğe çıkmadan önce ilk olarak bilmeleri ve hafızalarına kazımaları gereken kurallardan biri, önlerindeki araç ile aralarındaki ani bir fren durumunda ihtiyaç olacak durma mesafesine ihtiyaç duyacakları olmalıdır. Bilindiği üzere bu şekilde oluşan trafik kazalarında sorumlu öndeki araç olsa bile arkadaki araç da suçlu bulunabilmektedir. Bu nedenle yeni sürücüler ve sürücü adayları trafikte takip mesafesine dikkat etmeli ve en az iki araç uzunluğu kuralını unutmamalıdır.

Her Türlü Hava Koşulunda Sürüş Yapmayı Öğrenin

Trafik kazalarının oluşmasındaki en büyük sebeplerden biri de hava koşullarıdır. Islanan yollar sürüş hakimiyetini azaltabileceği gibi araçların yolu tutmasını da zorlaştırır. Yeni sürücülerin kar, yağmur, sis gibi doğal olayların yaşandığı durumlarda araba kullanabilecek hale gelene kadar çok temkinli olması ve sürüş becerilerini geliştirmesi son derece önemli. Benzer koşullar çok güneşli havalarda da ışık yansıması ile birlikte görüş mesafesinin azalması şeklinde kaynaklanabileceğinden, bu gibi durumlarda da yeni sürücülerin tüm dikkatlerini yola vermesi son derece önemlidir.

Diğer Sürücülerin Yol Hakkına Saygı Gösterin

Ehliyet sınavına çalışırken trafik kitaplarında yol hakkı kısmının üstünde önemle durularak ezberlenmesi, yeni sürücüleri -hatta tüm sürücüleri- trafikte yaşanabilecek olası tatsız durumlardan korur. Trafikte yalnızca sizin olmadığınızı bilmek ve diğer sürücülerin trafik kuralları tarafından belirlenen yol üstünlüğüne saygı duymak hem kazaları önleyecek hem de herkes için sinir ve stresten uzak rahat bir yolculuk sağlayacak.

Sinirlerinize Hakim Olun

Aslında bu kural yalnızca sürücü adayları veya yeni sürücüler için değil herkes için geçerli: Öfkeyle kalkan zararla oturur! Herhangi bir konuda sinirli, agresif ya da aşırı heyecanlı olduğunuz durumlarda dikkat her zamankinden daha kolay dağılabileceğinden, bu anlarda direksiyon başına geçmemek veya illa geçilecekse de direksiyona ve trafiğe odaklanmak çok önemlidir. Yeni sürücülerin ve sürücü adaylarının da sinirlerini kontrol etmeleri, oluşabilecek beklenmedik durumlar karşısında heyecanlanmamaları ve stresli durumlar oluştuğunda tartışmalardan kaçınmaları gerekmektedir.

Bu ve bunun gibi trafikte dikkat edilmesi gereken diğer kurallar, yeni sürücüleri ve sürücü adaylarını trafiğe çıkarken korkutmaktan çok deneyimin önemini vurgulamak için hatırlatılır. Trafik korkulması gereken bir canavar tabii ki değildir fakat göz ardı edilemeyecek büyük sorumlulukları vardır. Her direksiyon başına geçildiğinde hatırlanması gereken en önemli şey, yapılacak bir hatanın sürücünün ve başkalarının hayatını tehlikeye atabileceği gerçeğidir. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken maddeleri uygulamak hayati önem taşır.

Kaynak: Oto.net