Bayram tatili dönüşü otogarda yoğunluk

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, İstanbul’a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 Temmuz’da başlayan ve 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinde dönüş yolculukları başladı. 9 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi. Bayram tatilinin bitmesinin ardından otobüslerle İstanbul’a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul’a dönenler yolların kalabalık olduğunu ifade ederken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki dönüş yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.