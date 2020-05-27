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Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK, DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN UTANÇ VERİCİ SAYFALARINDAN OLAN 27 MAYIS DARBESİNİN 60. YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI. TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİNİN DARBELER OLDUĞUNU HATIRLATAN ŞENOCAK, “BUGÜN DE 27 MAYIS’TAKİNE BENZER SÖYLEMLERLE TEHDİDE YELTENENLER VAR. AMA BİLSİNLER Kİ, 15 TEMMUZ 2016’DA, KANI VE CANI PAHASINA İRADESİNİ ÇİĞNETMEYECEĞİNİ DÜNYAYA İLAN ETMİŞ KAHRAMAN MİLLETİMİZ, ARTIK BİR DAHA VESAYETÇİLERE GEÇİT VERMEYECEK, TÜRKİYE 27 MAYIS ÖZLEMCİLERİNE VE KOMPLOLARINA ASLA BOYUN EĞMEYECEKTİR” DEDİ.

Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK, DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN UTANÇ VERİCİ SAYFALARINDAN OLAN 27 MAYIS DARBESİNİN 60. YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI. TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİNİN DARBELER OLDUĞUNU HATIRLATAN ŞENOCAK, “BUGÜN DE 27 MAYIS’TAKİNE BENZER SÖYLEMLERLE TEHDİDE YELTENENLER VAR. AMA BİLSİNLER Kİ, 15 TEMMUZ 2016’DA, KANI VE CANI PAHASINA İRADESİNİ ÇİĞNETMEYECEĞİNİ DÜNYAYA İLAN ETMİŞ KAHRAMAN MİLLETİMİZ, ARTIK BİR DAHA VESAYETÇİLERE GEÇİT VERMEYECEK, TÜRKİYE 27 MAYIS ÖZLEMCİLERİNE VE KOMPLOLARINA ASLA BOYUN EĞMEYECEKTİR” DEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:14
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Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, demokrasi tarihimizin en utanç verici sayfalarından olan 27 Mayıs darbesinin 60. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin gelişmesindeki en büyük engellerden birinin darbeler olduğunu hatırlatan Şenocak, “Bugün de 27 Mayıs’takine benzer söylemlerle tehdide yeltenenler var. Ama bilsinler ki, 15 Temmuz 2016’da, kanı ve canı pahasına iradesini çiğnetmeyeceğini dünyaya ilan etmiş kahraman milletimiz, artık bir daha vesayetçilere geçit vermeyecek, Türkiye 27 Mayıs özlemcilerine ve komplolarına asla boyun eğmeyecektir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, demokrasi tarihimizin en utanç verici sayfalarından olan 27 Mayıs darbesinin 60. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“İnsanlık adına kara bir gün”

Geçmişteki vesayetçi zihniyetlere özenerek darbe imasında bulunanlara tepki gösteren Şenocak, mesajında “27 Mayıs 1960 darbesi, çok partili hayata geçtikten sonra demokrasimize yapılmış ilk organize komplo ve kendisinden sonra devam eden darbe alışkanlığının da ilk meş’um örneğidir. CHP, asker ve yalan haberlerle ortam hazırlayan dönem basınının iş birliğiyle gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesi, demokrasimiz ve insanlık adına, hafızalarımızdan asla silinmeyecek kara bir gündür” dedi.

“Büyüyen Türkiye’nin önündeki en büyük engel: Darbeler”

Bayram Şenocak mesajında devamla; “Darbe, her alanda büyük bir büyüme ve sıçrama yakalamış Türkiye’ye çok ağır mağduriyetler yaşatmıştır ama bu darbenin siyasi hayatımıza bıraktığı en büyük utanç lekesi, “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor” diyecek kadar hukuku ayaklar altına almış uyduruk mahkemelerin verdiği idam kararlarıdır. Bu vesile ile, Başbakan merhum Adnan Menderes ve bakanları merhum Hasan Polatkan ile merhum Fatin Rüştü Zorlu’yu saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.”

“Kahraman milletimiz, darbecilere asla boyun eğmeyecektir”

“Bugün de esefle müşahede ediyoruz ki, Türkiye’de kayıt dışı egemenlik kullanmak isteyen seçkincilerin, sandıktan umut kesmiş siyaset meczuplarının ve kendi ideolojik karanlığında çırpınıp duran sözde aydınların milli irade hazımsızlığı, vesayet arayışı ve millet alerjisi hiç bitmedi. Günümüzde de 27 Mayıs’takine benzer söylemlerle, yalan, şantaj, iftira ve provokasyonlarla milli iradeye operasyon yapmayı hayal edenler, milletin gönülden sevdiği ve tertemiz oylarıyla seçtiklerini merhum Menderes’in akıbetini hatırlatmak suretiyle tehdide yeltenenler var. Ama bilsinler ki, 15 Temmuz 2016’da, kanı ve canı pahasına iradesini çiğnetmeyeceğini dünyaya ilan etmiş kahraman milletimiz, artık bir daha vesayetçilere geçit vermeyecek, Türkiye 27 Mayıs özlemcilerine ve komplolarına asla boyun eğmeyecektir.”

“Her zaman, söz de karar da milletindir”

“Türkiye’de seçkinci azınlığın çoğunluğa hükmedip nizamat vermeye çalıştığı o karanlık dönemlerin tekrar yaşanmasına, asla izin verilmeyecektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, daha güzel yarınlara ümitle, azimle ve inançla yürüyoruz. Ve en gür sesimizle diyoruz ki; Her zaman, söz de karar da milletindir!” ifadelerini kullandı.

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