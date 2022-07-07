Bayram öncesi otobüsler tam kapasite doldu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli Terminali’nde otobüslerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Firma yetkilileri ilave sefere gerek duyulmadığı, fakat talebe göre ilave seferlerin hazır olduğunu ifade etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kocaeli Otogarı’nda otobüsler yüzde yüz dolu vaziyete geldi. Hem yakın, hem uzak illere sefer yapan otobüslerin kapasitesinin dolu olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da otobüslerle yolculuklarına başladı. Bayramın 1. gününe kadar yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

“Arabaların hemen hemen yüzde yüzü dolu”

Otobüslerin neredeyse tamamının dolduğunu belirten İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Halil Baylam, “Ramazan Bayramı’nda beklediğimiz yoğunluğu bulamamıştık. Kurban Bayramı’nda ise şu an hareketlilik devam ediyor. Bayrama 3 gün kaldı ve arabaların hemen hemen yüzde yüzü dolu. Fakat fazla ilave araba yapamadık. Fazla yolcu olursa hazırda bekleyen ilave arabalar var, bu konuda sıkıntı yok” dedi.

“Gerekirse yapılabilecek ilavelerimiz var”

Gerektiği takdirde ilave araçlar konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Baylam, “Geçtiğimiz Ramazan ayında öğrencilerin çoğu gidemedi. Sınavları vardı, o döneme denk gelmişti. Şimdi okul ve sınavlar bitti. O yüzden rahatça ailelerinin yanına ya da tatil yerlerine gidebiliyorlar. Şu anda tatil yerleri de dolu. Ramazan ayında hiç ilave sefer yapamamıştık ve hiç beklemediğimiz bir şeydi. Fakat Kurban Bayramı’nda gerekirse yapabilecek ilavelerimiz var. Belki otogarın içine girdiğinizde çok yoğunlukla karşılaşmıyorsunuz ama otobüsler yüzde yüz dolu. Herkes önceden biletini almış olduğu saatinde gelip otobüsüne biniyor” diye konuştu.