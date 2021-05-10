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Bayram öncesi otobüs terminali sessizliğe büründü

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayrama sayılı günler kalmasına rağmen sessizliğe büründü.

Genel 10.05.2021, 13:28
Bayram öncesi otobüs terminali sessizliğe büründü

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayrama sayılı günler kalmasına rağmen sessizliğe büründü.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali boş kaldı. Özellikle bayram öncesinde binlerce kişiye ev sahipliği yapan terminal, korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Sınırlı sayıda sefer düzenleyen otobüs firmaları, Ramazan Bayram’ı öncesinde yolcu bulmakta zorlandı. Gerekli izinleri alarak seyahat eden bazı vatandaşlar ise yolcu olmamasından dolayı bilet fiyatlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.
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