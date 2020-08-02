banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Çeşme'de bayram yoğunluğu
Çeşme'de bayram yoğunluğu
İstanbul'da yaşanan feci kazalar kamerada
İstanbul'da yaşanan feci kazalar kamerada
Enerjide ‘Yeşil Tarife’ dönemi başlıyor
Enerjide ‘Yeşil Tarife’ dönemi başlıyor
Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı
Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı

Bayram olmasına rağmen bu mahallede durulmaz oldu

AFYONKARAHİSAR’DA MEZBAHALARDA KESİLEN KURBANLARIN SAKATATLARI KAMYONLARLA YOL KENARINA ATILINCA KÖYÜ KÖTÜ KOKU SARDI. HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARTAN BU KOKU NEDENİYLE KÖYLÜLER DIŞARIYA ÇIKAMAZ OLDU.

Genel 02.08.2020, 16:37 02.08.2020, 17:04
10
Bayram olmasına rağmen bu mahallede durulmaz oldu

Afyonkarhisar’da mahallenin girişine dökülen tonlarca sakatat hastalık tehlikesinden dolayı vatandaşları tedirgin etti. Kamyonlarla yol kenarına atılan işkembe ve kelle gibi sakatattan oluşan atıklardan dolayı mahalleyi dayanılmaz bir koku sararken, dökülen sakatatların tepecikler oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı.

Merkeze bağlı Akçin Mahallesine girişine kimliği belirsiz kişiler tarafından kamyonlarla dökülen sakatat vatandaşların tepkisine neden oldu. Sıcağında etkisiyle köyü kötü koku sardı. Hastalığa da davetiye çıkartan bu koku nedeniyle köylüler neredeyse dışarıya çıkamaz oldu. Mahalle sakinleri şimdi yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını bekliyor.

Mahalle Muhtarı Halit Kaplan, sakatatların Organize Sanayi Bölgesindeki mezbahanelerde kesilen kurban sakatatlarının gece yarısı mahalle girişine döküldüğünü öne sürdü. Kokudan duramadıklarını belirten Kaplan, “Köyümüz çok yakın buraya. Organize sanayideki kesimhaneler getiriyor buraya döküp döküp gidiyorlar. Kendi yerleri var ileride, yerlerine götürmüyorlar buralara döküp gidiyorlar. Koku şuanda mahalleyi sarmış durumda. Hastalık yapıyor, bol bol sinek yapıyor. Buna bir çare bulunması lazım” diye konuştu.

“Şimdi biz ne yapacağız”

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünü aradıklarını ve onların resmi tatil olduğu bir şey yapamayacaklarını dile getiren Kaplan şunları söyledi:

“Belediyeyi aradık zabıta ilgileneceğiz dediler. Bir kamyon ve kepçe istedik bunların buradan kaldırılmasını istiyoruz. Burada yakında organizenin içerisinde kesimhaneler var hep onlar getirip, döküp, kaçıyor. Sadece burası değil ikinci küçük sanayinin arka tarafı var oralara da döküyorlar. Böyle çevre yolların kenarlarına döküp kaçıyorlar. Akşamları getiriyorlar genelde. Şuanda kokmaya başladı ve bütün köyü sardı koku. Şimdi biz ne yapacağız? Benim kepçem yok ki götürüp atsam bunları. Bekçimiz yok ki gece gündüz bekleyip bunlara çare bulsak. Yani caydırıcılığı yok bunun. İşte görüyorsunuz işkembeler burada. Biz şimdi salgın hastalık var diyoruz, pandemi var diyoruz buyurun kaynağı burada” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
İmsak 04:10
Güneş 05:54
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:27
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25