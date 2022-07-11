Bayram harçlığını alan çocuklar, soluğu eğlence parkında aldı

Kurban Bayramı’nda harçlıkları toplayan çocuklar soluğu Eyüpsultan’da bulunan eğlence parkına aldı. Bayrama özel pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan parka gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren aileler Eyüpsultan’da bulunan eğlence parkına akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte geldikleri parkta düzenlenen etkinlikler dahilinde dans gösterileri ve bando performanslarıyla bayram coşkusunu yaşadı. Gün boyu süren etkinlikler ve eğlenceli oyuncaklarla bayram kutlamaları devam etti. Basın mensupları da çekimler esnasında oyuncaklara binerek keyifli anlar yaşadı.

“Bayram güzel geçiyor”

Ankara’dan eğlenmek için gelen kardeşler Ahmet Taha Tokbaş ve Tuğba Tokbaş, “Bu oyuncak biraz mide bulandırıcıydı ama nefes kesiyordu gerçekten. Ankara’dan geldik bizde buraya. Kardeşimle beraber geldik. Çok güzeldi, çok eğlendik. Burası çok güzel bir yer. Bu oyuncaktan korkmadık ama Adalet Kulesi’nden korktuk. Bayram güzel geçiyor” diye konuştu.

“Çok eğlendik, çok mutluyuz”

Mutluluklarını dile getiren Sümeyra Tekiner ve abisi Yusuf Talha Tekiner, “Şu ana kadar Çılgın Nehir’e bindik. King Kong’a bindik. King Kong’a ilk defa bindiğim için az da olsa bir şey oldu ama sonradan rahatladım. Diğer oyuncak Çılgın Nehir’de baya ıslandık. Babam, annem, kardeşim ve ben geldik. Çok eğlendik ve çok mutluyuz” dedi.

“Hepimiz eğleniyoruz”

Yurtdışından gelen arkadaşları ve çocuklarıyla eğlenmeye gelen Reza Şademani, “Vakit geçiriyoruz çocuklarımızla beraber eğleniyoruz. Çocuklar etkinliklerden faydalansın, bayramları iyi geçsin diye hepimiz buradayız ailecek. Arkadaşlarımız da yurtdışından geldi ve hepimiz burada eğleniyoruz” şeklinde konuştu.