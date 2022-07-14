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Bayram harçlığı verdi, döverek sevdi

Adana’da bir kişinin bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdiği görüntüler ortaya çıktı.

Genel 14.07.2022, 10:24
Bayram harçlığı verdi, döverek sevdi

Adana’da bir kişinin bayram harçlığı verdiği çocukları döverek sevdiği görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı’nda Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy’de ilginç bir olay yaşandı. İlhan K. isimli bir vatandaş, çocukları köyün meydanında toplayarak kendisi de bir sandalyeye oturup onlara 5 ila 10 TL arasında bayram harçlığı vermeye başladı. Ancak İlhan K.’nın bayram harçlığı verdikten sonra çocukları döverek sevmesi de dikkat çekti. Bu anlar ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyaya yüklendi. Vatandaşlar İlhan K.’nın hem para verip hem de tokat atmasına tepki gösterdi.

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