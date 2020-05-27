Bayram dönüşü başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı’nın ve kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte yollara akın eden vatandaşlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yaklaşık 7 kilometrelik oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00’da sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yollara akın etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerinden geri dönüş yapan sürücüler, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kontroller sırasında Ankara kara yolunda yaklaşık 7 kilometrelik trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.

7 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde uygulama noktasında denetim yapan polis, sürücülerin ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçtü. Özel araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. İzin belgesi olmayan bazı sürücüler ise geri gönderildi. Trafik denetimlerinin de kesintisiz devam edileceği bildirildi.