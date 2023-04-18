Bayraktar: “Kızılelma 5’inci sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı”

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın 5’inci sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kızılelma’nın 5’inci uçuş testini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar, Kızılelma’nın iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bayraktar, test sırasında Kızılelma’nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.