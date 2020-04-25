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Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, BİR VATANDAŞIN ÇEVRESİNDEKİLERİN UZAKLAŞMASINI BEKLEDİKTEN SONRA DUVARDA ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞINI ÖPMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, BİR VATANDAŞIN ÇEVRESİNDEKİLERİN UZAKLAŞMASINI BEKLEDİKTEN SONRA DUVARDA ASILI OLAN TÜRK BAYRAĞINI ÖPMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:55
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Bayrağı öpmek için herkesin gitmesini bekledi

Sivas’ın Divriği ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın çevresindekilerin uzaklaşmasını bekledikten sonra duvarda asılı olan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.

Sivas’ın Divriği ilçesi Tepe Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi’nde esnaflık yapan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini Türk bayraklarıyla süsledi.

Nuri Demirağ Caddesi üzerinde bulunan Murat Şahbudak’a ait iş yerine alışveriş yapmak için gelen 56 yaşındaki Ali İhsan Durak, iş yerinin duvarında asılı Türk bayrağını öptü. Yaşlı adamın duvarda asılı Türk bayrağını öptüğünü fark eden Şahbudak, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Durak’ın iş yerine gireceği esnada Türk bayrağını fark ettiği ve çevresini kontrol ettikten sonra maskesini çıkararak Türk bayrağını öptüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi odağı olurken vatandaşlar tarafından defalarca paylaşıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla iş yerlerini bayraklandırdıklarını belirten Şahbudak, “Burada Ali baba diye hitap ettiğimiz Ali ağabeyimiz dükkana geldi. Sürekli müşterimdir kendisi. Girişte bayrağı öptüğünü fark ettim. Bunun üzerine güvenlik kamerasından alıp sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyada da bayağı bir ilgi odağı oldu. Kendisine vatan ve bayrak sevgisinden dolayı teşekkür ederiz“ dedi.

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