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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Genel 19.10.2021, 12:13 19.10.2021, 13:32
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze namazı öncesi Selçuk Bayraklar eşi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek dua okudu. Cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Erdoğan ve çok sayıda seveni katılıyor. Taziyeleri, Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Haluk Bayraktar kabul ediyor. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sarıyer’de bulunan aile kabristanlığına götürülecek.

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