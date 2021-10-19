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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından Sarıyer’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Genel 19.10.2021, 16:29
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, aile kabristanında defnedildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından Sarıyer’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir Bayraktar’ın cenazesi namazın ardından torağa verilmek üzere Sarıyer’de bulunan aile kabristanına getirildi. Kabristanda yapılan defin törenine, Özdemir Bayraktar’ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bilal Erdoğan’da katıldı. Özdemir Bayraktar’ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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