Bayburt’ta köy yollarında kar temizleme çalışması yapıldı

Bayburt’ta kar ve tipinin ardından köy yollarında karla mücadele çalışması tamamladı.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar ve tipinin ardından karla mücadele ekipleri kapanan ve sürgünün doldurduğu yüksek rakımlı güzergâhlarda kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırındaki Kavlatan, Günbuldu ve Dumlu köyleri dışında kalan köylerin ana yollarında sürdürülen yaklaşık 860 kilometrelik kar temizleme çalışmalarının yanı sıra, köyler arası irtibat sağlayan yaklaşık 400 kilometrelik yolun kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Bayburt’ta karın yanı sıra etkili olan soğuk hava baraj gölleri ve dereleri dondurdu. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenirken, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney yönlerden orta kuvvette eseceği kaydedildi.

“Çığ uyarısı”

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.