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Bayburt’ta dolu etkili oldu

BAYBURT'TA DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE TARLALAR BEYAZA BÜRÜDÜ.

Bayburt’ta dolu etkili oldu

BAYBURT'TA DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE TARLALAR BEYAZA BÜRÜDÜ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:54
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Bayburt’ta dolu etkili oldu

Bayburt’ta dolu yağışı nedeniyle tarlalar beyaza bürüdü.

Bayburt’un merkeze bağlı köylerinde sabah saatlerindeki bulutlu havanın ardından başlayan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, kimileri ise saçak altlarına sığındı.

Yaklaşık 5 dakika süren yağışın ardından ekili araziler beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt’ta havanın parçalı çok bulutlu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ilde rüzgar güney yönlerden orta, yer yer kuvvetlice esecek.

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