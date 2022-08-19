Bayburt’ta Bakan Soylu’ya sevgi seli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt’ta vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlara Valilik Binası önünde hitap eden Bakan Soylu, “2023 yılında Cumhuriyetin 100’ncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak” dedi.

Bugün akşam saatlerinde Bayburt’a bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Binası önünde kent protokolü ve yoğun vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Bakan Soylu’ya sevgi selinde bulunan vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Vali Cüneyt Epcim’in selamlama konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, PKK’nın ABD ve Avrupa tarafından en çok desteklendiği bir dönemde olunduğunu söyledi.

“Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK’ya 2 milyar dolar resmi yardım yapmış”

Bakan Soylu, “Bir taraftan ekonomik saldırılarla Türkiye’ye diz çökertebilir miyiz, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurabilir miyiz diye plan, program ve oyun kurmaya çalışanlar var. Diğer taraftan şunu dünde söyledim bugün de söylüyorum. PKK’nın ABD ve Avrupa tarafından belki de en çok desteklendiği dönem bu dönemdir. Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK’ya 2 milyar dolar resmi yardım yapmış. Gayri resmi yardımları bir tarafa bırakıyorum. Zannediyorlar ki paralarıyla, oyunlarıyla, tuzaklarıyla, teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, onlar bir taraftan Gezi olaylarını yaptılar. Bizi diz çökertemediler. Bir taraftan 17- 25 aralık FETÖ darbesini yaptılar bizi diz çökertemediler. Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor. Onlar zannettiler ki Bayburtlu hemşehrilerim bu işi takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum. Şurada Bayburt’ta bir kahveye oturayım eğer Amerikan başkanına feshini ters giydirmez ise benim hemşehrilerim başka bir şey bilmiyorum.” dedi.

“Tunceli Pülümür kırsalında terörist sayısı 5’e düştü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bundan 4-5 yıl önce teröristlerin yol kestiği yolların tertemiz hale getirildiğini kaydederek, “Türkiye’de hatırlarsınız bundan 4 veya 5 yıl önce Yaşar paşamızla beraber Tunceli’den Bayburt’a gelmiştik. Birlikteydik. Tunceli’de o gün 300’ün üzerinde terörist vardı. Tunceli Valiliğinde bir toplantı yaptık. Dedik ki birlikte şu Tunceli- Pülümür- Erzincan yolundan kimse geçemiyormuş. Hep beraber atlayalım Tunceli Pülümür yoluna gidelim. Dediğimizde etrafımızdakilerin gözleri böyle açıldı. Devletin Jandarma Genel Komutanı ile devletin İçişleri Bakanı gidemezse millet ne yapsın. Ve biz beraber oraya gittik. En kritik yerde durduk. Aşağı indik. Orada bir plan yaptık. Dedik ki bu yolun sağına soluna, en tepesine her tarafına kuleler yapacağız, teröristi de buradan kaldıracağız, tertemiz yapacağız. İlk etapta 21 kule yaptık. Ve Tunceli Pülümür yolundan herkes rahat bir şekilde geçmeye başladı. O günkü 300’ün üzerindeki terörist sayısını söyleyeyim yakında elimize düşerler 5’e düştü onlarında peşindeyiz” diye konuştu.

“2023 yılında Cumhuriyetin 100’ncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak”

Bakan Soylu, “Geçen gün söyledim Tendürek Dağı tertemiz. Mersin’den Adıyaman’a kadar Amanoslar tertemiz. Yine Kars’ta Çemçe tertemiz, yine şunu ifade etmek istiyorum ki 2023 - 29 ekimde bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum. Allah nasip ederse Cumhuriyetin 100’ncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, halka hitabının ardından Bayburt Valiliği ile Bayburt Belediyesini ziyaret etti. Vali Epcim ve Başkan Hükmü Pekmezci’den brifing aldı. Bakan Soylu daha sonra AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ile MHP Bayburt İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Soylu ziyaretlerin ardından muhtarlarla ve STK temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı.