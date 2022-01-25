Bayburtlu amcadan İmamoğlu’na ilginç tepki

Basın ekspres yolunda mahsur kalan Bayburtlu tır şoförü amca, “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi diye sözü vardır. İstanbul İstanbul olalı da ne böyle bir belediye başkanı, ne de böyle bir zulüm görmedi” dedi.

İstanbul’un esir alan kar yağışının ardından yüzlerce araç ve tır sürücüsü Basın ekspres yolunda mahsur kaldı. Saatlerce mahsur kalan sürücüler yolun bir an önce açılmasını beklerken ilgisizliğe tepki gösterdi.

Saatlerce yolda kalan Bayburtlu tır sürücüsü amca İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Dün 3.5’tan beri yolda olduklarını aktaran tır sürücüsü, şiveli bir şekilde “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi’ diye söz vardır. İstanbul İstanbul olalı da ne böyle bir belediye başkanı, ne de böyle bir zulüm görmedi. Ne bir bardak su, ne bir parça ekmek Şoför arkadaşlar desin ki; geldiler aldık yedik. Sabahtan vatandaş orada tutmuş tenceresi ile çorbayı kaynatmış bardak bardak dağıtıyor. Allah razı olsun ondan. Ama İstanbul’u da bu hallere getirenlere bir şey demiyorum Allah’ım kendi başlarına felaketlerini getirsin inşallah. Eğer 20 santim kar varsa benim yüzüme tükür. Ne tuzlaması ne bir şey. Bir karış buz oldu” dedi.