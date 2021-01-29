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Battalgazi’de karla mücadele 500 personel ile yürütülüyor

Malatya’da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “29 iş makinesi ve 500 personelimiz ile sahadayız” dedi.

Genel 29.01.2021, 14:47
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Battalgazi’de karla mücadele 500 personel ile yürütülüyor

Malatya’da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “29 iş makinesi ve 500 personelimiz ile sahadayız” dedi.

Malatya merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi ve ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için yapılan meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Battalgazi Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, greyder, kamyon, kar küreme araçları, tuzlama, yükleyici ve kepçe olmak üzere toplam 29 araç ve 500 personeli ile ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası aksilikler yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmasına ara vermeden devam eden ekiplerin karla mücadele çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, karla mücadele ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için ortaya koyulan mücadeleden dolayı ekiplere teşekkürlerini ileten Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini de vurguladı.

"Ekiplerimizi geceden hazır tuttuk"

Ekipleri geceden hazır tuttuklarını ve karla mücadele çalışmalarına hızlı şekilde başladıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şükürler olsun ki Malatyamızda kışı gerçek manada yaşıyoruz. Cuma rahmetin olduğu bir günü yaşıyoruz. Her gün mübarektir ama cumanın ayrı bir önemi var. Meteorolojik uyarı ile birlikte Battalgazi Belediyesi olarak geceden hazır halde tuttuğumuz ekiplerimiz, karın başlamasıyla birlikte çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Belediye olarak ekiplerimizle şu an Beydağı’nın eteklerini ve mahallelerimizde dolaşıyoruz. Ekiplerimizin canla başla çalıştıklarını ve yollarımızın açık olduğunu görüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kar yağdığı müddetçe de arkadaşlarımız 24 saat sahada olacak. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu an 29 iş makinemiz ve 500 personelimiz sahada. Biz de ekiplerimizi sahada ziyaret ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. 103 mahallemiz, 1800’ün üzerinde sokağımız var. Bu sokakların hepsinde aynı anda çalışma yapmak mümkün değil. Tabiki küçük aksaklıklar olacaktır. Bu noktada da vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını canı gönülden inanıyorum. Biz bu küçük aksaklıklar olmaması için ayrıca mücadele ediyoruz. Kar yağışı durmadan devam ediyor. Kar yağarken de yolları temizlemek çok kolay olmuyor. Temizlediğimiz yollar anında hemen karla kaplanıyor. Ama biz tedbirimizi aldık. İnşallah hiçbir mağduriyet oluşmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz istiyoruz ki kar yağışı olsun. Yarın sokağa çıkma kısıtlaması olması ile kar yağışının bugün olması da avantaj oldu” dedi.
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