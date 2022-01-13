Batman’da dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla grup köy yoluna düşen dev kaya parçası grup köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Kaşyayla grup köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı dağ yamacından düşen kaya parçası yola düştü. Yoldan geçmeye çalışan araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine giden İl Özel İdaresi ilçe şantiye şefliğine bağlı personeller kayayı kaldırma çalışması başlattı. Çalışma sonucunda kaya parçası yoldan kaldırıldı.

Yol üzerinde yamaçtan kayanın düştüğü anda araçların olmaması büyük bir faciadan dönüldü.