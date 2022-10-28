Batman’da Cumhuriyet Bayramı Türkçe ve Kürtçe halaylar eşliğinde kutlandı

Batman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkçe ve Kürtçe halaylar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu öncülüğünde Batman Valiliği, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Batman Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, öğrencilerin okuduğu 29 Ekim şiirleri ve Türkçe-Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekilmesiyle devam etti. Binlerce öğrenci ile bayram hazırlığı yaptıklarını söyleyen Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu İl Başkanı İbrahim Baskın, etkinliği yapma sebeplerinin çocuklara bayrak sevgisini aşılamak olduğunu belirtti. Baskın, “Gösteride olduğu gibi çocuklar koreografide ay yıldız çizdi. Biz Doğu ve Güneydoğu’da çocukları vatana, millete kazandırmak için, bayrağı aşılamak için mücadele ediyoruz. Bu günkü hedefimiz bu çocuklarla beraber ay yıldızlı bayraklarla beraber meydanlara inmektir. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe ise, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çocuklara konser verdiğini söyledi. Cebe, “Bunların sevincini hep beraber paylaşmak, Cumhuriyetimizi ilelebet sürdürmek, vatanımızın içimizde olan sevgisini yansıtmak için buraya geldik. Öğrencilerimizi hep beraber bir arada görmek bizi mutlu ediyor. Böyle bir etkinliğin olması, üniversitemizin buna katkı sunması bizim için gururdur. İnşallah önümüzdeki süreçler içerisinde de böyle etkinliklerde üniversitemiz desteğini sonuna kadar verecektir ilgili arkadaşlara” şeklinde konuştu.