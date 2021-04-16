banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Batman’da bayrağı öpen çocuklar bulundu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Türk bayrağını öpüp anlına koyan çocuklar bulunarak kaymakam tarafından makam odasında ağırlandı.

Genel 16.04.2021, 20:18
2
Batman’da bayrağı öpen çocuklar bulundu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Türk bayrağını öpüp anlına koyan çocuklar bulunarak kaymakam tarafından makam odasında ağırlandı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesi sıra dışı bir bayrak sevgisine tanıklık etti. İki çocuk okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını öpüp anlına koydu. Çocukların bayrak sevgisi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bayrak sevgisini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı. Örnek davranışı gösteren çocukların Mustafa Saruhan (10) ve Hûmeyra Cihan (8) isimli kuzenlerin olduğu ortaya çıktı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenleri aileleriyle birlikte makam odasında ağırladı. Kaymakam Öztürk, “Görüntüleri ilk izlediğimizde duygu dolu anlar yaşadık. Daha sonra bayrağı öpüp anlına koyan Mustafa Saruhan ve Hûmeyra Cihan kuzenlerin olduğunu öğrendik. Örnek davranışı gösteren çocuklarımızı aileleriyle birlikte ağırladık ve onlara teşekkür ettik” dedi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu