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'Batı Yakasının Hikayesi', 10 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmen Steven Spielberg'in, 1957 yapımı aynı isimli klasik Broadway müzikalinden uyarladığı "Batı Yakasının Hikayesi/West Side Story", 10 Aralık'ta vizyona girecek.

Genel 08.12.2021, 16:12
'Batı Yakasının Hikayesi', 10 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) -Senaryonu Pulitzer ve Tony Ödülü sahibi Tony Kushner'ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andres Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll ve Brian d'Arcy James'in bulunduğu filmin, basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk filmin bir başyapıt olduğuna değinerek, "O filmin daha iyisinin yapılacağını çok düşmüyordum. Ama Spielberg harika bir film yapmış." dedi.

Filmin New York'taki şehirleşmeyi ve ABD'deki ırkçılığın gelişimini çok güzel gösterdiğini anlatan Dorsay, "Oyunculukları, dansları, koreografisini çok beğendim. Bence mutlaka görülmesi gereken bir film. Müzikali de ayrıca çok özlemişiz, ilaç gibi geldi." diye konuştu.

Sinema eleştirmeni Viktor Apalaçi, Steven Spielberg'in çok zor bir işe giriştiğini söyleyerek, "Çünkü sinema tarihinin en iyi koreografı Jerome Robbins ile yarışmak zor bir şeydi. Spielberg, üzerine çok çalışmış ve nostaljik tatlar barındıran bir film yapmış." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler, Spielberg'in ustalık dönemi yaşadığına dikkati çekerek, "Hollywood'da şu an nostaljik bir etki oluşturuyor, o dönemleri yaşamamış bizler için de hoş bir deneyim yaşatıyor diyebilirim." dedi.

Filmin ABD'de hala yaygın olan ırkçılığın toplumsal köklerini klasik bir müzikalle yeniden gündeme taşımasının önemli olduğuna değinen Güler, uyarlamalarda özgünlüğün nadir rastlanan bir durum olduğu ve bu filmde de özgün bir yaklaşım göremediği yorumunu yaptı.

Broadway'i 1957 yılında kasıp kavuran aynı isimli müzikalden uyarlanan ve sinemaya daha önce 1961 yılında çevrilmiş "Batı Yakasının Hikayesi", iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in, müziklerini David Newman'ın, görüntü yönetmenliğini Janusz Kaminski'nin yaptığı film, 10 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

#kültür
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