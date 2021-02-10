Batı Marmara’da yoğun kar yağışı bekleniyor

Batı Marmara’da cumartesi gecesi kar yağışı bekleniyor.

Batı Marmara’da Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde cumartesi gece yarısına doğru başlayacak kar yağışı hafta boyunca aralıklarla bölgede etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 16 derecelerde ölçüldüğü bölgede cuma gününden itibaren lodosun yerini poyraza bırakmasıyla birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar düşerek 0 derecelere yaklaşacak. Cumartesi soğuk bir havanın etkili olduğu bölgede gece saatlerinde ise balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava nedeniyle kar yağışı başlayacak. Cumartesi gecesi Çanakkale’nin Çan, Biga, Yenice ve Balıkesir’in Edremit ile Havran ilçelerinin yükseklerinde Kazdağları’nda başlayacak yağış daha sonra doğuya doğru ilerleyerek Balıkesir ve Bursa illerinin tamamını etkisi altına alması bekleniyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bölgede etkili olacak kar yağışının yükseklerde 50 santimetreyi aşması tahmin ediliyor. Yetkililer kar yağışına karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını istedi.